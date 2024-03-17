Mansur Yavaş: Biz artık pastanın üstünde çilek istiyoruz

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, partisinin Altındağ ilçesindeki Hüseyingazi Seçim Koordinasyon Merkezi açılış törenine katıldı.

Törende konuşan Yavaş, artık belediye ihalelerinin açık yapıldığını ve canlı yayınlandığını belirterek, "Benim maaşım, personelin maaşı, yapılan bütün hizmetler sizden alınan vergilerle ödeniyor; dolayısıyla paranın sahibi sizsiniz. Paranızı nasıl kullanıyorlar, doğru kullanıyorlar mı; 31 Mart bunun hesabını sorma zamanı. Belediyecilik, insanların doğumundan ölümüne kadar her türlü ihtiyacıyla ilgilenmektir.'' diye konuştu.



'''KONVOY YAPANLAR SİZİN PARANIZLA YAPIYOR''



Bir belediye başkanının kentinde yaşayan herkesin her türlü ihtiyacını karşılamak zorunda olduğunu belirten Yavaş şöyle devam etti:

''Allah'a çok şükür; o küçük çocukların evlerinde üşümesine izin vermiyorum, ben onların aç kalmasına izin vermiyorum, düzenli şekilde protein almalarını sağlıyorum. Bu benim asli görevim. Yurt dışında işsizlik maaşı, diye bir şey var. Niye verirler biliyor musunuz? Kendi insanının çocuğuna süt almasını, et almasını, eğitiminden beden ihtiyaçlarından mahrum kalmasını istemezler. Ülkemizde böyle bir şey yok. İşsizlik maaşı diye sadece işinden ayrılanlara kısa bir sürede işsizlik sigortası var. İşte burada biz devreye giriyoruz ve kentte yaşayan ve destek alan ailelerin çocuklarını okutmak için kırtasiye, kantin yardımı yapıyoruz. Seçimden önce söz vermiştim; 'Başkent Kart'ı çıkaracağız diye ve kartı çıkarttık. Çakarları gelir gelmez kaldırdık. Bizim bir ayrıcalığımız yok biz de memuruz. Bütün memurlarda çakar varsa o zaman amenna ama sadece belediye araçları, belli araçlarda çakar olmasını ben kabul etmiyorum çünkü bizim sizden önceliğimiz yok, patron sizsiniz. Bizi seçen, maaşımızı veren sizsiniz. O çakarlı araçlarla konvoy yapanlar sizin paranızla yapıyorlar.''

''BAŞKANLIK TAMAM AMA MECLİS'TE ÇOĞUNLUK İSTİYORUM''

Ardından Etimesgut ilçesine geçen Mansur Yavaş, CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu'nun proje tanıtım toplantısına katıldı.

Burada konuşan Yavaş, Etimesgut başta olmak üzere birçok ilçede iddialı olduklarını belirterek, "Biz Erdal başkanımla el ele vererek, sadece Erdal başkanımla da değil başta Keçiören, Gölbaşı, Polatlı, Mamak olmak üzere ki diğerlerinde de iddialıyız, metropol ilçelerde çoğunluğu sağlıyoruz. Seçim sonucu şunu gösterecek; alacağımız oyun yüksekliği gerçek belediyeciliğin kimin yaptığını gösterecek ve Erdal başkanla beraber buna talibiz. Ben artık Meclis istiyorum. Başkanlık tamam ama Meclis'te çoğunluk istiyorum. Çünkü çektiğimiz sıkıntıları biliyorsunuz. Eğer yüksek bir oyla kazanmamıza rağmen Meclis'te azınlıkta kalırsak maalesef buruk olacak. Biz artık pastanın üstünde çilek istiyoruz.'' ifadelerini kullandı.

