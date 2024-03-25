Mansur Yavaş: Projelerimi taklit etmeye başladılar

Yavaş, AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok'un, kendisinin senelerdir gerçekleştirdiği ''Başkent Kart'', ''Kantin Desteği'' gibi projeleri taklit ettiğini belirterek şöyle konuştu:



"Hem 'Projeleri yok.' dediler, araştırma yapıp Mansur Yavaş'ın niye sevildiğini anlayınca da Mansur Yavaş'ın projelerini taklit etmeye başladılar. Ben 200 bin aileye doğalgaz veriyorum, 200 bin aileye protein desteği veriyorum. Siz de belediye başkanısınız. Eskiden 'Kim ne verirse 5 fazla.' derlerdi ya akılları şimdi başlarına geldi. 'Bütün emeklilere 5 bin lira vereceğim.' diyor. Ankara'da 1 milyon 100 bin emekli var. Aylık 6 katrilyon tutuyor. Peki şimdi halen de belediye başkanısınız; ben Keçiören'de 50 bin aileye destekte bulunuyorum, onun bulunduğu destek sayısı 5 bin.''

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