Mansur Yavaş: Projelerimi taklit etmeye başladılar

CHP'nin 31 Mart'taki yerel seçimlerde yeniden aday gösterdiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında Ankara'nın Nallıhan ilçesinde düzenlenen mitingde konuştu.
Yavaş, artık televizyonlarda Ankara'nın konuşulmadığını, farkın ne kadar olacağının konuşulduğunu belirterek, rekor bir oyla seçileceğini söyledi.
Kendisi hakkında ''Seçimden önce yardımları kesecek.'' şeklinde propaganda yapıldığını aktaran Yavaş, aksine insani ve İslami bir şekilde bir elin verdiğini hiç kimse görmeden ve esnafı ayakta tutacak şekilde yardımların yapıldığını ifade etti.
Yavaş, AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok'un, kendisinin senelerdir gerçekleştirdiği ''Başkent Kart'', ''Kantin Desteği'' gibi projeleri taklit ettiğini belirterek şöyle konuştu:
"Hem 'Projeleri yok.' dediler, araştırma yapıp Mansur Yavaş'ın niye sevildiğini anlayınca da Mansur Yavaş'ın projelerini taklit etmeye başladılar. Ben 200 bin aileye doğalgaz veriyorum, 200 bin aileye protein desteği veriyorum. Siz de belediye başkanısınız. Eskiden 'Kim ne verirse 5 fazla.' derlerdi ya akılları şimdi başlarına geldi. 'Bütün emeklilere 5 bin lira vereceğim.' diyor. Ankara'da 1 milyon 100 bin emekli var. Aylık 6 katrilyon tutuyor. Peki şimdi halen de belediye başkanısınız; ben Keçiören'de 50 bin aileye destekte bulunuyorum, onun bulunduğu destek sayısı 5 bin.''
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