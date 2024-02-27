Mansur Yavaş: Yaptığımız birçok çalışma ödüllendirildi

31 Mart'taki yerel seçimlere az bir süre kala belediye başkan adayları saha çalışmalarına hız verdi.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu kapsamda CHP Kalecik Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.

Burada konuşan Yavaş, belediyelerin, doğumdan ölüme kadar vatandaşın her türlü ihtiyacında yanında olması gerektiğini belirtti.

YAVAŞ'TAN MAL VARLIĞI ÇAĞRISI



Görevi süresince bütçelerini ve harcamalarını şeffaf şekilde paylaştıklarını söyleyen Yavaş, yerel seçimlerdeki bütün adayların göreve gelmeden önceki ve sonraki mal beyanlarını açıklaması gerektiğini ifade etti.

''ARTIK ÜLKEMİZ YOLSUZLUK BELASINDAN KURTULSUN''



"Artık ülkemiz yolsuzluk belasından kurtulsun. Ankara'da 'çalıyor ama çalışıyor' felsefesini, kin ve ayrımcılığı tarihe gömdük. Bundan sonra inşallah olmayacak." diyen Yavaş, 5 yıldır hayata geçirdikleri projelerin şimdi diğer siyasi partilerce vaat olarak sunulduğunu söyledi.

''PARTİZANLIK YAPMADIĞIMIZ İÇİN ANKARA HALKI BÜYÜK ORANDA DESTEK VERİYOR''

Mansur Yavaş, şunları kaydetti:



"Artık bana belediye meclisi üyesi lazım. Elimden tutacak belediye başkanları lazım. Çünkü Ankara halkı kimseyi ayırmadığımızı, parasını boşa götürmediğimizi gördü ve bizi de sevdi. Halkın hizmetlerden memnuniyeti yüksek. Partizanlık yapmadığımız için Ankara halkı büyük oranda destek veriyor. Anketlerde yüzde 60'lı oranları görüyoruz."



''BU RAPORLARI PARAYLA ALAMAZSINIZ''



Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmeden evvel rakiplerinin ''Küçük bir ilçede belediye başkanlığı yaptı, burayı yönetemez.'' diye kendisine eleştiride bulunduğunu aktaran Yavaş şöyle devam etti:

''Kendileri çünkü analarının karnından belediye başkanı olarak doğdu. Ankara'da ne Mansur Yavaş'lar var. Yeter ki önünü açın. İnsanları korkutup, oy vermelerinin önüne geçmeyin. 'Yönetemez.' dedikleri Mansur Yavaş, İngiltere'den 'Dünya Başkent Belediyeleri Belediye Başkan Ödülü' aldı, 'Dünya Şeffaflık Ödülü' aldı. Yaptığımız birçok çalışma da ödüllendirildi. Şimdi ezbere konuşuyorlar. Kendi internet sitelerinde mali durumlarına ait hiçbir şey bulamazsınız. Bizimki yayımlanıyor. Geçenlerde demiş ki; 'Belediyeyi batırdı.' Oradan bir vatandaş, 'Sen bu söylediğine inanıyor musun?' demiş. Doğru söylüyor vatandaşımız. Çünkü uluslararası kredi kuruluşları var. Türkiye'nin ekonomisi hakkında da bunlar zaman zaman rapor yayınlarlar. Bu raporlara göre; Türkiye'deki 30 büyükşehir içerisinde kredisi en yüksek belediye Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ilan edildi. Bu raporları parayla filan da alamazsınız.''