Mardin'de köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk ağır yaralandı

Mardin Nusaybin'de 7 yaşındaki Ahmet Dal, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Haberler - İHA 10.02.2022 - 11:20

Mardin'de köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk ağır yaralandı

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'in Nusaybin ilçesine bağlı Girmeli Mahallesi'nde oturan Ahmet Dal (7) sokakta oynadığı sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Yüzü, kolları ve başından ağır yaralanan küçük çocuk, mahalle sakinleri tarafından köpeklerden kurtarıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Daha sonra Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürülen Dal, burada yapılan ilk tedavisinden sonra Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Küçük çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken vatandaşlar, özellikle sokaklarda dolaşan sahipsiz köpeklere çözüm bulunmasını istedi.

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