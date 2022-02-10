Mardin'de köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk ağır yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Girmeli Mahallesi'nde oturan Ahmet Dal (7) sokakta oynadığı sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.



Yüzü, kolları ve başından ağır yaralanan küçük çocuk, mahalle sakinleri tarafından köpeklerden kurtarıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR



Daha sonra Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürülen Dal, burada yapılan ilk tedavisinden sonra Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Küçük çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Olayla ilgili Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken vatandaşlar, özellikle sokaklarda dolaşan sahipsiz köpeklere çözüm bulunmasını istedi.