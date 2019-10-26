Marmara Denizi'nde 3,5 metre derinlikte 'Kibatos Kalesi' bulundu

Kültür ve Turizm Bakanlığı izni Bursa Uludağ Üniversitesi, Altınova Belediyesi ve Türk Tarih Kurumunun katkılarıyla yürütülen "Yalova Kıyıları Antik Liman ve Sualtı Yüzey Araştırması" çalışması kapsamında, Marmara Denizi'nde Bizans İmparatorluğu tarafından inşa edilen Kibatos Kalesi bulundu.



Dr. Öğretim Üyesi Serkan Gündüz başkanlığında Leicester Üniversitesinden Işıl Akalan Gündüz, Sinop Üniversitesinden Harita Mühendisi İlke Ekioğlu ve öğrencilerden oluşan ekip, Altınova ile Karamürsel arasında bulunan Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığının kıyı şeridinde yaklaşık 3,5 metre derinliğe kadar uzanan 70'e 60 metre ölçülerinde bir kale keşfetti.



Söz konusu kaleyle ilgili Altınova Belediyesi Kuş Gözlem Evi ve Eğitim Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Toplantıda konuşan AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Helenapolis olarak bilinen Helena'nın şehri ile ilgili yapılan kazı ve araştırma çalışmalarının tanıtımı için buluştuklarını söyledi.



Antik dönemde su altında kalan bir şehir olduğunu vurgulayan Büyükgümüş, "İskeleleriyle önemli bir lojistik nokta güney Marmara açısından. Bizim bu çalışmalardan muradımız sanayisiyle, tarımıyla ön plana çıkan Altınova'yı turizmiyle de bu anlamda geliştirmek. İnşallah yapacağımız bu kazının tabii 2-3 ayrı faz çalışmaları da devam edecek" diye konuştu.



Altınova Belediye Başkanı Metin Oral da Altınova'da bölge için önemli bulgulara rastlandıklarını kaydederek su altında keşfedilen Kibatos Kalesi'nin suyun 3,5 metre altında bulunduğunu belirtti.



Bölgedeki balıkçıların ve midyecilerin talebi üzerine bu çalışmanın başladığını dile getiren Oral şöyle devam etti:



"Bize bazı şeyler söylüyorlardı. O talep üzerine, sağ olsun başkanlarımız da Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ilettiler. Böyle bir çalışmaya başladık. Onların sayesinde su altında böyle ciddi bir yapıyı bulduk. Tabii bu Bizans İmparatorluğu'nun Haçlılar için yaptığı bir kale. Hereke Kalesi'nin karşısında olması, onun bir benzeri olduğu düşünülüyor. Kayıp olduğu düşünülen, daha önce yeri bilinmeyen Kibatos Kalesi söyleniyor ve 1096 yılında 1.Haçlı Seferi sırasında büyük önem taşımış çünkü Kılıçarslan'dan özellikle 40 Geçit dediğimiz muharebeden kaçan Haçlıların sığındığı bir yer. Bizim için de önemli bir savaş olmuş. 1097 yılında İznik kuşatması ile Anadolu Selçuklu Devleti'ne türlü oyunlarla saldıracak olan Haçlı tarihinin Anadolu'daki ilk büyük muharebe yenilgisini yaşamış Haçlılar burada. Bu kaleyi bulmamızın arkeolojik çalışmalar açısından, belki Osmanlı tarihi açısından bizlere de ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyor arkadaşlarımız."



Denizin içinde bulunan kalenin deprem yönünden de kendilerine ipucu verebileceğine de değinen Oral, "Osmanlı ile ilgili ciddi çalışmalar çıkacak. Tabii Avrupa için ayrı bir önemi var ama en önemlisi, bizim şu an burada, deniz içinde bir kalemiz, yine devamında ikinci bir antik kentimiz var" dedi.

