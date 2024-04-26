Marmara Denizi'nde ceset bulundu: BATUHAN A gemisi mürettebatına ait olduğu belirlendi

Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi açıklarında iki gün önce balıkçılar, su yüzeyine çıkmış 1 ceset buldu.

Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin sudan çıkardığı cesedin üst aramasında, 73 gün önce batan BATUHAN A gemisinin kayıp mürettebatından Ahmet Atav'a ait olduğu öğrenilen çakmak bulundu.

Savcılık incelemesinin ardından ceset Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Burada cesetten alınan DNA örneği ile kayıp başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33) ile makine stajyeri Ahmet Atav'ın (22) ailelerinden alınan DNA örneği ile karşılaştırıldı.