Maskelenmiş depresyon nedir? YKS TYT oturumunda çıkan bir soru ardından gündem oldu

Depresyon; majör depresyon, distimi (nörotik depresyon), manik depresif bozukluk, atipik depresyon, maskeli depresyon, reaktif depresyon, yaşdönümü depresyonu, doğum sonrasıdepresyonu, çocuk ve ergen depresyonu gibi değişik türlerde ele alınmaktadır.
MASKELİ DEPRESYON NEDİR?
Maskeli depresyon terimi, duygulanım gösterimleri pek açık olmayan klasik depresyon belirtilerinin ikinci planda kaldığı buna karşılık somatik yakınmaların ve jatatif bozuklukların, karakter bozukluklarının, seksüel veya beslenme ile ilgili davranış bozukluklarının ya da alkolizm, toksikomani gibi sorunların ön planda yer aldığı endojen tabi atlı depresyonlar “maskeli depresyon” ismi altında toplanır. Bu tür
hastalarda depresyon bilinci söz konusu değildir. Savunma amaçlı geliştirilmiş bir gülümseme vardır. Hastalarda motor ve psikomotor inhibisyon, uyku bozukluğu, ilgi odaklarında azalma gibi bazı bulgular dışında diğer klasik depresyon elementleri hemen
hemen görülmez.
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