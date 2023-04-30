Mayıs ayı aile destek ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak?  (Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama)

Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla Haziran 2022-Mayıs 2023 dönemi arasında, en fazla 12 aylık ödeme dönemi ile sınırlı olmak üzere, hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için 850-1250 TL tutarları arasında

değişen aylık yardım ödenmesini içeren bir yardım programıdır.

MAYIS AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Aile destek ödeme tarihleri her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından duyuruluyor. Mayıs ayı ödemelerinin ay ortasına kadar yatırılması bekleniyor.