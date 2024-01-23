Meclis İsveç'e NATO onayı verecek mi?

Son dakika haberi! Meclis Genel Kurulu bu hafta ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek.

Bugünkü Genel Kurul oturumunda öncelikli olarak emeklilere ek zam yapılmasını da içeren kanun teklifinin görüşülmesi bekleniyor.

Protokolün kabul edilmesi için Genel Kurul'da katılan milletvekillerinin salt çoğunluğunun oyu gerekiyor.

26 Aralık'ta Meclis Dışişleri Komisyonu'nda yapılan oylamada, protokole AK Parti, CHP ve MHP "evet" oyu verirken İYİ Parti ve Saadet Partisi "hayır" oyu vermişti.

DEM Parti ise oylamaya katılmamıştı.