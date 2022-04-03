Meclis, 'vergi ve ekonomi paketi'ni içeren kanun teklifini görüşecek

Haftalık çalışmasına 5 Nisan Salı günü başlayacak Genel Kurulda, Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.



Teklife göre, muhtarlara net asgari ücret tutarının altında ödenek verilmeyecek. Taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamındaki hizmet alımlarında ek fiyat farkı getirilecek.



Finans sektöründe faaliyette bulunan bazı kurumlar için kurumlar vergisi oranı yüzde 25'e çıkarılacak.



Yabancılara konut veya iş yeri teslimlerinde KDV'den istisna tutulmak için 1 yıllık elde tutma şartı, 3 yıla çıkarılacak.



Bir veya birden fazla özel sağlık kuruluşu ile sözleşme düzenleyerek hekimlik faaliyetini yürüten hekimler, serbest meslek erbabı olarak kabul edilecek ve kazançları serbest meslek kazancı hükümlerine göre vergilendirilecek.



Düzenlemeyle, Hazine taşınmazlarının rayiç bedel üzerinden doğrudan satışlarında, satış bedelinin peşin ödenmesi halinde yüzde 20 indirim uygulanacak.



Yapı kayıt belgesi alınan yapıların üzerinde bulunduğu Hazine taşınmazlarının satışına ilişkin başvuru süresi ile 2/B alanlarındaki taşınmazlar ile Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin, süresi içinde başvuru yapmayanların başvuru ve ödeme süresi 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılacak.



Hazineye ait tarım arazileri, 31 Aralık 2019'dan önce en az 3 yıldan beri tarımsal amaçla kullanan ve kullanmaya devam edenlere, cari yıl ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar doğrudan kiralanabilecek.



Kanun teklifine göre, mahalli idarelere ve sosyal güvenlik kurumlarına ait konutların satışından elde edilen gelirler hariç 2022 ile 2023 yıllarında ihalesi yapılan kamu konutları satışından elde edilen gelirler genel bütçeye gelir kaydedilecek.



Varlıkları yükümlülüklerini karşılamayan tasarruf finansman şirketlerinin, tasarruf dönemindeki müşterilerine ait sözleşmeleri faaliyet izni verilen tasarruf finansman şirketlerine devredilecek.



KOMİSYONLARIN GÜNDEMİ

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde kurulan Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Konulu Alt Komisyon, salı günü toplanacak. Komisyonda, Ticaret Bakanlığı ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yetkilileri sunum yapacak.



Dışişleri Komisyonunun, perşembe günkü toplantısında, uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan 7 kanun teklifi ele alınacak.



Bu arada TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da yapılacak.