İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener seçim çalışmalarına Rize'de devam etti.
Burada düzenlenen mitingde konuşan Akşener, kentin önemli tarım ürünlerinden fındık ve çaya ilişkin mesajlar verdi.
Üretim odaklı ekonomi vurgusu yapan Akşener, "Üretim olmazsa, ister tarımda, ister sanayide... Üretim odaklı bir ekonomi modelini ortaya koymazsak fındık çarçur olur. Çay politikan olmazsa Karadeniz'in stratejik iki ürünü... Göçü önlüyor, insanların hayatını sürdürmesine sebep oluyor" diye konuştu.
Her yıl 50 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını söyleyen Akşener, "Fabrika açacağız. Gençlerimize beş yıl sonunda işsizliği yüzde 11'den OECD rakamlarına, yani 5.6'ya, indireceğiz diyoruz ve gencimize maaş bağlayacağız" ifadelerini kullandı.