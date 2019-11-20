Meral Akşener'den EYT açıklaması

Meral Akşener partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

EYT'lilerle ilgili konuşan Akşener "Sayın Erdoğan EYT'li vatandaşlarımıza 'bütçeye yük olur, o yaşta emekli olunmaz' dedi. 'İskandinav ülkeleri o yüzden battı' dedi. Norveç, Danimarka, İsveç. Norveç'te kişi başına milli gelir 77 bin dolar. Danimarka'da 56 bin dolar. İsveç'te 54 bin dolar. Türkiye'de 8 bin 800 dolar" dedi.



Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 36. yaşı kutlu varlığı daimi olsun. Mücahit Rauf Denktaş'a selam olsun. Kıbrıs davasının tüm şehitlerinin ruhu şad olsun mekanı cennet olsun"



"Türk milleti ezelden beri milli onurunu çiğnetmeyen bir millettir. Ancak bu lafla olmaz. İnsanın önce kendi onuruna sahip çıkabilmesi gerekir. Milleti unutan milletin onurunu da unutur. Unutunca işte başımıza son günlerde yaşadıklarımız gelir. Bu aziz milletin cumhurbaşkanı gider dünyanın öteki ucunda senatörlere hesap verir. Terör örgütü mensubuyla eşit muamele görür. Başını öne eğip gerisin geri döner. Koskoca bir millet 'arkandayız' dedi, 'git gereğini yap' dedi. Sense gittin yine boynumuzu büktün"

AMERİKA ZİYARETİ



"Sayın Erdoğan Amerika S400 ve F-35 uçaklarıyla ilgili krizi aşmaya gitti. Aşılamadı. FETÖ elebaşını istemeye gitti. Olmadı. PYD/YPG elebaşını istemeye gitti. İstediği hiçbir şeyi alamadı. Peki sayın Erdoğan niçin Türkiye'ye bu kadar mutlu döndü? Kapalı kapılar ardında bir söz mü aldı? Oraya milletin bekası için mi şahsi bekan için mi gittin?"



"Amerika'da bunlar olurken içeride tarihinden bihaber bir belediye başkanı Trabzonlu bir kardeşimize 'sizi biz Müslüman yaptık' dedi. Nedir Karadeniz'le, Trabzon'la alıp vermediğiniz. 31 Mart'a giderken Ekram İmamoğlu'na Postus benzetmesi yapmaktan utanmadınız. Siz kimsiniz? Ağzından çıkanı kulağın duysun"

"GECİKEN ADALET ADALET DEĞİLDİR"



"Giresun Eynesil'de aramızdan koparılan Rabia Naz yavrumuz. Anası babası adalet arıyor. Kızının bir kazaya mı yoksa cinayete mi kurban gittiğiniz bilmek istiyor. Ama her seferinde azar işitiyorlar. Bir anne bir baba adalet yolunu şaşırdıkça isyan ediyorlar. anneler babalar konuşacak sizde başınızı öne eğip dinleyeceksiniz. İddialar yenilir yutulur gibi değil. Adalet oyuncak değildir. Geciken adalet adalet değildir"

"DİPSİZ GÖL'ÜN DİBİNİ BULDULAR"

"12 bin yıllık gölü kuruttular. Adı üstünde Dipsiz Göl. Bunlar define peşinde olunca dibini bulmayı başardılar. O göl kaç medeniyet gördü. 12 bin yıl sonra bugün akla geldi gölün dibi göründü. 11 Kasım günü şov yapıp milyon agaç diktik dediler binlerce yıllık gölü kuruttular"

"4 gün önce TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı. Neredeyse her 3 gencimizden birisi işsiz. Yüzde 27.4 oranında işsiz gençlerimiz. Ankara'nın nüfusundan daha fazla sayıda gencimiz okuyamıyor, çalışamıyor. Adaletli bir iktidar acil önlem olarak istihdam yaratır, sosyal yardımları arttırır. Ama maalesef"

EYT AÇIKLAMASI

"Sayın Erdoğan EYT'li vatandaşlarımıza 'bütçeye yük olur, o yaşta emekli olunmaz' dedi. 'İskandinav ülkeleri o yüzden battı' dedi. Norveç, Danimarka, İsveç. Norveç'te kişi başına milli gelir 77 bin dolar. Danimarka'da 56 bin dolar. İsveç'te 54 bin dolar. Türkiye'de 8 bin 800 dolar."