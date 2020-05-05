Mersin için kısıtlama kalktı, TAG Otoyolu hareketlendi

Mersin için şehirler arası seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda yoğunluk arttı.

DHA 05.05.2020 - 10:42 | Son Güncelleme : 05.05.2020 - 10:43

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İçişleri Bakanlığı'nca şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanan 31 ilden 7'sinde uygulama kaldırıldı.

Kararın ardından bu illerden biri olan Mersin'e saat 24.00'ten itibaren giriş ve çıkışlar serbest oldu.

Kısıtlama nedeniyle araç yoğunluğunun azaldığı TAG Otoyolu'nda da hareketlilik arttı. Otoban gişelerinde bulunan kontrol noktaları da kaldırıldı.

OTOGARDA SESSİZLİK HAKİM

Mersin Otobüs Terminali'nde ise sessizlik devam ediyor. Terminalden sadece Muş, Elazığ ve Malatya illerine sefer bulunuyor.

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