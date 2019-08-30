Mersin'de sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir kamyonet, Toroslar ilçesinin Arslanköy mevkisinde devrildi.
Kamyonetin kasasında bulunan tarım işçilerinden 2'si hayatını kaybetti, 10'u yaralandı.
112 Acil Servis, İlçe Jandarma Komutanlığı, itfaiye ve AFAD ekiplerince bulundukları araçtan çıkarılan yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 2'si tedavi gördükleri hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Mersin'de feci kaza: 4 ölü, 8 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Mersin'de şeftali yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu kamyonetin kasasında bulunan tarım işçilerinden 4'ü hayatını kaybetti, 8'i yaralandı.
Mersin'de sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir kamyonet, Toroslar ilçesinin Arslanköy mevkisinde devrildi.