Mersin'de yanan minibüsten geriye demir yığını kaldı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi üzerinde öğle saatlerinde çarşı istikametine seyir halinde olan bir minibüs, ön taraftan yanmaya başladı.



Şoför aracı hemen sağa çekerek yolcularla beraber aracı boşalttı. Kısa sürede alev tüm minibüsü sararken ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.



Dumanlar şehrin birçok noktasından görünürken minibüste ara ara patlamalar oldu.



İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında zarar gören olmazken minibüsten geriye demir yığını kaldı.



Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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