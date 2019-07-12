Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Akdeniz ile Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzeydoğu kesimleri ve Doğu Akdeniz parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.



Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Akdeniz ile Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.



Denizlerde fırtına beklenmiyor.

