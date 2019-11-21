Meteoroloji'den sağanak uyarısı (Kıyı Ege ve Çanakkale)

Gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanakların, İzmir'in ve Muğla'nın batı, Aydın'ın ise kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, gece saatlerinden itibaren İzmir'in batısı (Çeşme, Karaburun, Urla, Menderes, Seferihisar, Torbalı, Selçuk), Aydın'ın kıyısı (Söke, Kuşadası, Didim) ve Muğla'nın batısında (Datça, Bodrum, Milas ve Marmaris) kuvvetli (21-50 kg/metrekare) gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

Ege'de görülecek yağışların, Çanakkale'nin batı ilçelerinde de (Gökçeada, Bozcaada, Ezine ve Ayvacık) kuvvetli (30-60 kg/metrekare) olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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