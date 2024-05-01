Bakan Işıkhan'dan Taksim Meydanı açıklaması: Kitlesel eylemlere, art niyetli marjinal gruplara açık değil

Işıkhan, Emek ve Dayanışma Günü'nü işçilerle karşılamak üzere, ilk olarak Sincan Belediyesinin temizlik işleri garajına geldi.



Birim yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Işıkhan, işçilerle sohbet edip taleplerini dinledi.



Işıkhan, sokakların temiz kalması için verdikleri emekten dolayı işçilere teşekkür ederek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.



Bakan Işıkhan, daha sonra belediyenin fen işleri garajındaki işçiler ile Osmanlı Mahallesi semt pazarındaki temizlik görevlilerine ziyarette bulunarak, işlerinde kolaylık diledi.

"TAKSİM KİTLESEL EYLEMLERE, ART NİYETLİ GRUPLARA AÇIK DEĞİL"



1 Mayıs kutlamaları çerçevesinde Taksim Meydanı tartışmalarına da değinen Işıkhan, şunları kaydetti:



"İçişleri Bakanımız ve tüm valiliklerimiz açıkladı. Meydanlarda sendikalarımızın, konfederasyonlarımızın 1 Mayıs'ı kutlamasına hiçbir engel bulunmamakta. Örneğin Taksim Meydanı, tüm sendikalarımıza, konfederasyonlarımıza açık. Belirli bir program doğrultusunda çelenk koyarak, saygı duruşunda bulunarak, günün anlamı ve önemini belirterek tüm sendika başkanlarımız orada bulunabilirler. Ama kitlesel eylemlere, art niyetli marjinal gruplara açık değil. Bazen eleştiriler geliyor ama biz sendikalarımızın bu önemli gününü orada kutlamalarını zaten sağlıyoruz. Ama bu süreçte marjinal ve art niyetli gruplara da asla izin vermememiz lazım. Bizim için vatandaşımızın güvenliği çok önemli. Biz güvenliği sağlayamadığımız takdirde onlara da izin veremeyiz. Yarın 103 merkezde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayacak emekçi kardeşlerimi buradan selamlıyorum."