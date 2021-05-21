Meteroloji 'sarı kod' verdi: Kuvvetli yağış ve fırtınaya dikkat!

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumuna ilişkin değerlendirme yaptı.

Buna göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Antalya, Isparta, Burdur ve Aydın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ RİSKİ

Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli (20-50 kg/m2), Çanakkale ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde 4 ila 10 derece azalarak, batıda mevsim normallerinin civarı ve yer yer altında, doğuda ise mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

MARMARA VE EGE'DE BEKLENEN FIRTINAYA DİKKAT

Rüzgarın ise Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa), İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

🗓21 Mayıs 2021 (Cuma)

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

☔Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

🌡️ Hava Sıcaklığı: Kuzey ve batı kesimlerde 4 ila 10 derece azalarak, batıda mevsim normallerinin civarı ve yer yer altında, doğuda ise mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/1d7sh8YbT3 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) May 21, 2021

SU BASKINLARINA KARŞI DİKKAT



NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, ''Bugün beklenen yağışların diğerlerinden farkı gün boyu devam edecek olması. Yağışlar zaman zaman kuvvetini artırarak gün boyu sürecek'' uyarısında bulundu.



Çalışkan, özellikle Marmara Bölgesi'ni su baskını riskine karşı uyardı.



DOLU VE HORTUM GÖRÜLÜR MÜ?



İstanbul'da büyük çaplı bir dolu yağışı beklenmediğini belirten Çalışkan, ''Uşak, Manisa, Kütahya ve Eskişehir arasında küçük çaplı dolu riski var'' bilgisini verdi.



YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK?



Çalışkan, ''İstanbul'daki yağışların yarın öğle saatlerine kadar etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yarın Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar yok. Pazartesiden itibaren de çok sıcak bir hava bekleniyor'' dedi.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve batı ilçeleri, akşam ve gece saatlerinde il geneli kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 19



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli, öğle saatlerinde kuzey ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23



Adana: Az bulutlu ve açık 32



Antalya: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24



Samsun: Parçalı bulutlu 20



Trabzon: Parçalı bulutlu 21



Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 27



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39