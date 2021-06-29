Metrobüsten dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi

İstanbul Beylikdüzü'nde bir metrobüsün motorundan dumanlar çıkınca korku dolu anlar yaşandı.



Olay saat 16.30 sıralarında Beylikdüzü Haramidere mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki metrobüsün motorundan bir anda duman çıkmaya başladı.



Durumu fark eden metrobüs şoförü aracı durdurdu, kapıları açarak yolcuları tahliye etti. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.



Metrobüsün motorundaki küçük çaplı alevler söndürüldü. Olay nedeniyle kısa süreli yoğunluk yaşandı.