Metroda sigara içme kavgası

Bursa'da metroda sigara içen gençlerle vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüştü.

Haberler - İHA 09.05.2022 - 09:39 | Son Güncelleme : 09.05.2022 - 09:50

Metroda sigara içme kavgası

’da metroda sigara içen gençler ile metroda bulunan vatandaşlar arasında tekme tokatlı kavga çıktı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Acemler metro istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre; bir grup genç metroda sigara içmek istedi.

Bunu gören metrodakiler duruma tepki gösterince aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Kavga metronun dışına sıçrarken görgü tanıkları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga son buldu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bursa Valiliği yaptığı açıklamada, kişilerin birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi. Sigara içen kişilerin Suriye uyruklu olduğu iddiaları ise yalanlandı.

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