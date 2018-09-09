Giresun'un Alucra ilçesindeki trafik kazasında MHP İlçe Başkanı Vehbi Usta yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Vehbi Usta (46) yönetimindeki 28 DL 770 plakalı panelvan, Alucra-Gümüşhane karayolunun Gurbulak köyü mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.
Usta, kaza yerinde hayatını kaybetti.
MHP İlçe Başkanı Usta'nın cenazesi, Alucra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
MHP'li ilçe başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti
Anadolu AjansıTürkiye
Giresun'da meydana gelen trafik kazasında MHP Alucra İlçe başkanı hayatını kaybetti.
Giresun'un Alucra ilçesindeki trafik kazasında MHP İlçe Başkanı Vehbi Usta yaşamını yitirdi.