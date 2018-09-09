Giresun'un Alucra ilçesindeki trafik kazasında MHP İlçe Başkanı Vehbi Usta yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Vehbi Usta (46) yönetimindeki 28 DL 770 plakalı panelvan, Alucra-Gümüşhane karayolunun Gurbulak köyü mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Usta, kaza yerinde hayatını kaybetti.

MHP İlçe Başkanı Usta'nın cenazesi, Alucra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.