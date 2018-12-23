Bursa - Orhaneli yolu Nalınlar mevkisinde akşam saatlerinde kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilen midibüste 19 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar yakın çevredeki hastanelere götürüldü.
Midibüsün cenazeye giden vatandaşları taşıdığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
Midibüs devrildi: 19 yaralı
İHATürkiye
Bursa'da yolcu midibüsünün devrildiği kazada 19 kişi yaralandı.
Bursa - Orhaneli yolu Nalınlar mevkisinde akşam saatlerinde kaza meydana geldi.