Minik Leyla'nın annesi: Farz edin ki Leyla sizin kızınız

Ağrı'da, bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin biri tutuklu 7 sanığın yargılanması sürdürüldü.



Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin 15 Haziran 2018'de bayram ziyareti için gittikleri Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan kızları Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin ilk celse tutuklanan amca Yusuf Aydemir, Elazığ'daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilim Sistemi (SEGBİS) aracığıyla katıldı.



Duruşmada, celse arasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Nihat Aydemir'in kuzeni M.A. Aydemir ve kardeşi M. Aydemir, Y.A. ve eşi A.A. ile B.D ve eşi H.D, taraf avukatları ile Leyla Aydemir'in babası Nihat Aydemir, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan, UCİM heyeti ve tanıklar da hazır bulundu.



ANNE ŞÜKRAN AYDEMİR SALONU TERK ETTİ



Anne Şükran Aydemir, duruşma başlamadan mahkeme heyetine yönelik, "Önce Allah'ın, sonra sizin adaletinize güveniyorum. Farz edin ki Leyla sizin kızınız" ifadesini kullandıktan sonra salondan ayrıldı.



Tutuksuz sanık M. Aydemir, savunmasında, tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, "Teknoloji gelişmiş faydası olur diye uydu görüntüsü izlenmesi için dilekçe vermiştim. Beyanların aksine yeterli arama yapmadıkları için sürekli jandarmanın peşindeydim. Ben emniyet ve MİT'ten de destek istenmesini istedim. Ama farklı prosedürler varmış diye olmadı" dedi.



Sanık M.A. Aydemir ise tanık beyanlarında kendisinin jandarmadan kaçtığına yönelik ifadelerin olduğunu anımsatarak, jandarmanın arama köpekleriyle 18 gün boyunca kendisine ait garajda kaldığını ve bu beyanları kabul etmediğini dile getirdi.



Leyla'nın ablası tanık A. Aydemir de ailesiyle uzun bir aradan sonra köylerindeki bayramlaşmaya gittiklerini anlattı.



Evde hep birlikte kahvaltı yaptıklarını aktaran Aydemir, şunları söyledi:



"Babam başka köye gitmişti. Yusuf amcam biz kahvaltı yaparken geldi. Bir süre sonra amcam Yusuf Aydemir dışarı çıktı. Peşinden oğlu 'Ü' çıktı. O çıkınca Leyla da çıktı. Ben de Leyla için ocağa süt koymuştum. Babam geldi ve gideceğimizi söyledi. Sonra annemle Leyla'yı almak için dışarı çıktık. Leyla yoktu, aramaya başladık. Bir süre sonra annem ağlayıp dövünmeye başladı. Süt kaynamadan Leyla kayboldu. Ortalama 5 dakika sürede kayboldu."



SANIK YUSUF AYDEMİR, AĞABEYİ NİHAT İLE HUSUMETLİ OLDUĞU İDDİASINI KABUL ETMEDİ



Tutuklu sanık Yusuf Aydemir savunmasında, gizli tanık beyanlarını kabul etmedi.



Gizli tanığın beyanındaki muhtarla tartışması konusunu kabul eden Aydemir, "Muhtarla tartışma sebebim köyde arama yapılmamasıydı. 18 gün boyunca Leyla'yı canlı bulma ümidiyle peşindeydik. Leyla benim peşimden evden çıktı ancak Leyla tahta kapıdan çıktığında ben bahçedeydim. Buna ilişkin tanıklarım var. Gizli tanık keşke beni izleseydi. Ayrıca Nihat ağabeyimle aramda husumet yoktur" ifadelerini kullandı.



Baba Aydemir ise gizli tanığın belirttiği gibi kardeşlerinin kaçak yollarla yurt dışına çıkmadığını ve yasal yollarla çıktığını söyledi.



Gizli tanığın ailesinin PKK'yla bağlantılı olduğu yönündeki iddiasını reddeden Aydemir, "Biz AK Partiliyiz. Çocuğun bulunduğu gün Yusuf'a tokat atmam doğrudur. Yusuf muhtara 'Sen ilk başta köyü aratsaydın böyle olmazdı' diyerek kızdı, jandarmaya araya girdi. Leyla kaybolduğu gün eve gelip Leyla’ya bakmak için dışarı çıktığımda Yusuf, Musa ve Cüneyt dışarıdaydı. Hatta sorduğumda yeğenim Leyla'nın köyün içine doğru gittiğini söyledi. Gizli tanık beyanlarını kabul etmiyorum" dedi.



Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına duruşmaya katılan avukat, dinlenen tanık beyanları ve deliller göz önüne alınarak tutuksuz sanıkların tutuklanmasını ve tutuklu sanık Yusuf Aydemir'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.



Geçen celse davaya katılma talepleri mahkemece reddedilen UCİM yetkilileri, bu duruşmada da davaya katılma talebinde bulundu. Ailenin avukatı da kovuşturmanın genişletilmesini talep etti.



Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının talebinin ölçüsüz olması, aile avukatının talebinin gerekçeden yoksun olması ve UCİM Derneğinin de suçtan zarar görmemesi nedeniyle bütün taleplerin reddedilmesini istedi.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yusuf Yıldırım'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.



Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile avukatı ve UCİM yetkililerinin taleplerini de reddeden mahkeme heyeti, ifadesi alınmayan iki tanığın zorla getirilmesine ve eksikliklerin tamamlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesine ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmıştı.



Çalışmalar kapsamında ekiplerce bölgedeki dere yatakları, sazlık alanlar, otla kaplı araziler, köydeki metruk yapılar, tandır evleri, ahır ve çocuğun gidebileceği bütün alanlar, kadavra köpekleri de kullanılarak aranmıştı.



Leyla Aydemir'in cesedi, kaybolduktan 18 gün sonra köye 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınında akarsu kenarındaki ağaçların arasında bulunmuş, vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan Aydemir'in cenazesi Bezirhane köyünde defnedilmişti.



Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Leyla Aydemir'in ölümünden sorumlu tutulan baba Nihat Aydemir'in tutuklu bulunan kuzeni Mehmet Ali Aydemir'in de aralarında olduğu 7 sanık hakkında "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 14'er yıla kadar hapis cezası verilmesi isteniyor.