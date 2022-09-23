MİT'ten sınırda PKK'ya operasyon: Kırmızı bültenle aranan iki terörist sınır hattında yakalandı

SON DAKİKA HABERİ: MİT, biri kırmızı bültenle aranan iki PKK/KCK'lı teröristi sınır hattında yakaladı. Türkiye'ye getirilen teröristlerden Atilla Çiçek'in 25 Eylül 2012'de Tunceli'de 6 asker ve bir sivilin şehit edildiği bombalı saldırının faillerinden olduğu, Hüseyin Yıldırım'ın Suriye ve Irak'ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

MİT'ten sınırda PKK'ya operasyon: Kırmızı bültenle aranan iki terörist sınır hattında yakalandı

Son dakika haberi! 

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), kırmızı bültenle aranan PKK/KCK mensubu Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım'ı sınır hattındaki operasyonla yakalayarak ’ye getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma" suçundan kımızı bültenle aranan "Lehenk" kod adlı Atilla Çiçek ile Suriye ve Irak’ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren "Alişer" kod adlı Hüseyin Yıldırım, MİT tarafından sınır hattında gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

7 ŞEHİDİN OLDUĞU SALDIRININ FAİLLERİNDEN

Terörist Çiçek'in 25 Eylül 2012'de Tunceli'deki gerçekleştirilen ve 6'sı asker 7 kişinin şehit edildiği bombalı saldırının faillerinden olduğu tespit edildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2 askerin şehit olduğu 25 Ağustos 2020'deki saldırının da failleri arasında yer alan Çiçek'in Suriye ve İran'da, Yıldırım'ın ise Suriye ve Irak’ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...