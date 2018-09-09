İstanbul Fatih'te girdikleri iş yerindeki çelik kasayı açmaya çalışırken suçüstü yakalanan Moldova uyruklu 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Balabanağa Mahallesi Harikzedeler sokak üzerindeki bir iş yerine hırsızlık amacıyla şüpheli kişilerin girdiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
İş yerini kontrol eden Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kasa açma hırsızlığında kullandığı levye, tornavida, çekiç, el feneri, bijon anahtarı, eldiven ve kepenk açma anahtarı ele geçirildi.
Moldova uyruklu L.U, A.M ve P.Y. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Moldovalı işyeri hırsızları suçüstü yakalandı
Anadolu AjansıTürkiye
Fatih'te girdikleri iş yerindeki çelik kasayı açmaya çalışan Moldova uyruklu hırsızlık zanlıları suçüstü yakalandı.
İstanbul Fatih'te girdikleri iş yerindeki çelik kasayı açmaya çalışırken suçüstü yakalanan Moldova uyruklu 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.