Bursa’nın İznik ilçesinde, molozların arasında bulunan, oymalı mermerin, Roma dönemine ait sütun başı olduğu ortaya çıktı.
Çakırca Mahallesi'ndeki bir çay bahçesinde sergilenen üzeri oymalı mermer çok sayıda kişinin ilgisini çekti.
İznik Müze Müdürlüğü yetkilileri, bazı vatandaşların eserin müzeye taşınmasını istemesi üzerine inceleme başlattı.
MÜZEYE GÖTÜRÜLECEK
Yapılan incelemelerde mermerin Roma dönemine ait sütun başı olduğu tespit edildi. Mermerin İznik Müzesi'ne taşınıp, burada sergileneceği belirtildi.
İşletme sahibi Naci Özsoy, ''Bu taşı İznik Gölü'ndeki molozların arasından çıkardık. Muhafaza altına aldık ve 5 yıldır burada sergiliyoruz'' diye konuştu.