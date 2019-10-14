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Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı 6. gününde.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 560 oldu" dedi.

Operasyon bölgesinde tespit edilen terör unsurları ile çatışmalar devam ediyor. Çatışmaların Resulayn'ın güneydoğu ve batısında yoğunlaştığı bildirildi.



TSK ve Suriye Milli Ordusu, kara harekatı öncesinde yapılan bombardımandan kalan teröristleri temizlemeye çalışıyor. Ateş destek vasıtalarıyla bölgedeki çok sayıda hedef vuruldu.

Teröristlerden temizlenen Tel Abyad ilçe merkezinde de arama ve tarama faaliyetleri sürüyor. Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, yaklaşık 4,5 yıldır YPG/PKK'nın işgalindeki ilçe merkezinde çok sayıda silah ve mühimmata ulaştı.

560 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Harekata ilişkin son rakamları Azerbaycan'a hareketi öncesinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermişti. Erdoğan, "Etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 550'ye ulaştı, saat 08.30 itibariyle. İçerisinde 500 malum ölü var. 26 yaralı 24 teslim olan var. Bu şekilde mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor, devam edecek" dedi.

Akşam saatlerinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 560 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı da harekata ilişkin Twitter'dan bilgilendirme paylaşımlarına devam ediyor. Bakanlık bu kez teröristlere ait bir aracın imhasına ilişkin bir video yayımladı. Videoda cephanelikten mühimmat ikmali yapan bir aracın vurulma anı görülüyor.

Açıklama ise şöyle: Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG’li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken İHA’larımızca tespit edilerek Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDA TOPLANTI



Öte yandan Milli Savunma Bakanı Akar, TSK komuta kademesi ve MİT Başkanı Hakan Fidan, dün gece MSB'de gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren toplantıda Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durum ve bölgedeki gelişmeler değerlendirildi.GALERİYE GİT