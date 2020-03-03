MSB: Bir asker şehit, dokuz asker yaralı

son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır” ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 82 Rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, vurulmaya devam edilmektedir.

Hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız!

Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; ateş altına alınan Rejim hedeflerinden 9 tank, 2 obüs, 6 ÇNRA ve 2 askeri aracın imha edildiği, 299 Rejim askerinin de etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

BAKAN AKAR: BİR ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Genel Kurulu'nun kapalı oturumunun ardından çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.



İdlib'te bir saldırı olduğuna yönelik iddiaların sorulması üzerine Bakan Akar, "Bir şehidimiz var." yanıtını verdi.



Akar, gazetecilerin, oturumun nasıl geçtiğine dair sorusu üzerine, "Milli bir mesele bu. Savunma, güvenlik meselesi bu. Biz sahadaki olanları anlattık, sorulara cevap verdik. Yararlı olduğunu değerlendiriyorum." dedi.