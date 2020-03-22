MSB: Irak'ın Hakurk bölgesinde PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada "Irak'ın Hakurk bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 5 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi" ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı 22.03.2020 - 13:25

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