MSB: Irak'ın Hakurk bölgesinde PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada "Irak'ın Hakurk bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 5 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi" ifadeleri yer aldı.
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