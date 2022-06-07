MSB: Pençe serisi operasyonlarda bin 130 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadelede gelinen son nokta açıklandı.

KUZEY IRAK'TA 180 OPERASYON

1 Ocak'tan itibaren Irak'ın kuzeyinde 38'i büyük, 180 operasyon yapıldığını vurgulayan Milli Savunma Bakanlığı, bu operasyonlarda 425 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

IRAK VE SURİYE'DEKİ OPERASYONLAR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2015 yılından bu yana Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil 34 bin 950 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

PENÇE OPERASYONLARI

Açıklamada, Pençe operasyonları kapsamında yapılan operasyonlara da değinildi.

195'i Pençe-Kilit Operasyonu'nda olmak üzere toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 130 olduğu açıklandı.

