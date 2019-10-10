Bakanlık'tan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin bugün kabul edilemez bir insanlık suçu daha işlediği belirtildi.



Açıklamada, "Eli kanlı terör örgütü Akçakale’ye attığı havan mermisiyle biri bebek olmak üzere, 2 masum sivili şehit etti. Bebek katili PKK eşittir bebek katili PYD/YPG. Akçakale’de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG’li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile imha edildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

"TERÖRİSTLER OKUL VE HASTANELERE GİZLENEREK SALDIRI YAPIYOR"



Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Fırat'ın doğusunu terör koridoru haline getirmeye çalışan PKK/PYD-YPG'li teröristlerin, halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek Türkiye'deki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırdığını ve masum sivil vatandaşların yaralandığı bildirildi.



MSB'den, Suriye'nin kuzeydoğusunda yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:



"Fırat'ın doğusunu terör koridoru haline getirmeye çalışan PKK/PYD-YPG'li teröristler, halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırı yapıyor. Hiçbir insani değere sahip olmayan eli kanlı PKK/PYD-YPG'li teröristlerin ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine yaptığı havan/roket saldırılarında masum sivil vatandaşlarımız yaralandı."



Açıklamada, teröristlerin saldırdığı yerleşim yerlerine ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı.



