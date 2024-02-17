MSB: Yunanistan'ın denize bıraktığı göçmenler kurtarıldı

MSB, Yunanistan tarafından Ege Denizi'nde bırakılan düzensiz göçmenlerin kurtarıldığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait İHA ile 14 Şubat 2024'te icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan'a ait sahil güvenlik unsurlarının Sakız Adası'nın doğusu ile Çeşme/İzmir batısında kalan bölgede, düzensiz göçmenleri taşıyan 1 adet botu denize bırakarak bölgeden ayrıldığı görüntülendi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı" denildi.