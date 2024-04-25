MSB’den Irak yorumu: PKK’nın terör örgütü ilan edilmesi beklentimiz var

Milli Savunma Bakanlığı’nda bugün haftalık basın bilgilendirme toplantısı vardı. Toplantıda, terörle mücadeleden Irak ve Almanya ile yapılan görüşmelere kadar önemli başlıklarda açıklamalar yapıldı.



Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil son 1 haftada 54 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



“PKK’NIN TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN EDİLMESİ BEKLENTİMİZ VAR”



Bakanlık kaynakları, Irak ile imzalanan anlaşmalara ilişkin açıklama yaptı. “Anlaşmaların imzalanmasıyla askeri eğitim işbirliği faaliyet alanlarının genişleyeceğini ve askeri ilişkilerimizin daha ileri seviyeye taşınacağını değerlendiriyoruz.” diyen bakanlık kaynakları, “PKK terör örgütünün Irak tarafından yasaklı örgüt ilan edilmesi yönünde alınan kararı memnuniyetle karşılıyor, bu yöndeki tasavvurun terör örgütü ilanına doğru evrilmesini bekliyoruz.” açıklamasında bulundu.



Kaynaklar, Iraklı yetkililere sınır güvenlik sistemlerine ilişkin destek vermeye hazır olduklarının iletildiğini de açıkladı.



STEINMEIER’İN ANKARA ZİYARETİ: EUROFIGHTER KONUSU İYİ BİR BAŞLANGIÇ OLUR



Basın bilgilendirme toplantısında, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’in Ankara ziyareti de gündeme geldi. Bakanlık kaynakları, Türkiye’ye yönelik savunma sanayii ürünlerindeki kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağına dair sorulara şu yanıtı verdi:



“Biz müttefiklerin birbirlerine kısıtlama veya yaptırım uygulamasının doğru olmadığını, müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Beklentimiz müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun karar alarak örtülü-örtüsüz tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Sn. Cumhurbaşkanımızın da dikkat çektikleri gibi; önümüzdeki dönemin Almanya ile kısıtlamaların değil, ortak çalışmaların konuşulduğu bir dönem olmasını temenni ediyoruz. Bunun için de Eurofighter konusunun iyi bir başlangıç olacağını düşünüyoruz ve Almanya tarafından olumlu bir yaklaşım bekliyoruz.”

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