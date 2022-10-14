Muğla'da kiraya kızınca oteli yaktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kira zammına kızan bir işletmecinin çıkardığı yangında 12 kişi dumandan etkilendi.



Marmaris'te 30 odalı bir otelde yangın çıktı.

İtfaiyenin çalışmasına bir TOMA'yla da destek verildi. Alevler, 2 saatte söndürüldü. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 12 kişi tedaviye alındı.



Polis, yangının, otel barını işleten Murat O. tarafından çıkarıldığını belirledi.



Gözaltına alınan şüpheli ifadesinde, kira zammına tepki amaçlı barı yakmak istediğini, bu sırada otelin de yandığını belirtti.