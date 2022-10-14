Muğla'da kiraya kızınca oteli yaktı

Muğla'da kira zammına kızan işletmeci, otelin barını yakmak istedi. Ancak tüm otel alevlere teslim oldu. Dumandan etkilenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

Muğla'da kiraya kızınca oteli yaktı

'nın Marmaris ilçesinde kira zammına kızan bir işletmecinin çıkardığı yangında 12 kişi dumandan etkilendi. 

Marmaris'te 30 odalı bir otelde yangın çıktı.

Muğla'da kiraya kızınca oteli yaktı - 1

İtfaiyenin çalışmasına bir TOMA'yla da destek verildi. Alevler, 2 saatte söndürüldü. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 12 kişi tedaviye alındı.

Polis, yangının, otel barını işleten Murat O. tarafından çıkarıldığını belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli ifadesinde, kira zammına tepki amaçlı barı yakmak istediğini, bu sırada otelin de yandığını belirtti.

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