Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ali Aydın Alp'in kullandığı otomobil, Düğerek Mahallesi'nde yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü Alp ile otomobildeki Nazmi Çoban ve Gazi Akkaya ağır yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ile Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri araçta sıkışan sürücü Alp'i çıkardı.
Alp, olay yerindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gazi Akkaya da hayatını kaybetti.
Yaralı Nazmi Çoban'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Muğla'da otomobil ağaca çarptı: 2 ölü
Anadolu AjansıTürkiye
Muğla'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.