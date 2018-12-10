Muğla’nın Fethiye ilçesinde polis ekipleri, Foça Mahallesi'ndeki eğlence merkezine operasyon düzenledi.
İş yerinin farklı noktalarına gizlenmiş, yılbaşı gecesi satılacağı değerlendirilen, bidonlardaki 100 litre ve çeşitli markalarda 250 şişe sahte içkiye el konuldu.
Gözaltına alınan iş yeri sahibi A.Ö. ve çalışan B.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Muğla'da sahte içki operasyonu (Yılbaşı gecesi satacaklardı)
Anadolu AjansıTürkiye
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte 100 litre ve çeşitli markalarda 250 şişe içki ele geçirildi.
Muğla’nın Fethiye ilçesinde polis ekipleri, Foça Mahallesi'ndeki eğlence merkezine operasyon düzenledi.