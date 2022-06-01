Muharrem İnce, Bahçeli ile görüştü

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek partisince hazırlanan 'Tarımsal Üretim Su ve Gıda Güvenliği Raporu'nu sundu.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 01.06.2022 - 15:27

Muharrem İnce, Bahçeli ile görüştü

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, beraberindeki heyetle saat 14.00'te MHP Genel Merkezi'ne gitti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, İnce'nin, artan gıda fiyatları, tarımsal sulamada yaşanan sıkıntılar sonucu ortaya çıkan açlık ve kıtlık tehlikesine karşı çözüm önerilerini içeren "Tarımsal Üretim Su ve Gıda Güvenliği Raporu"nu MHP Genel Başkanı 'ye sunduğu belirtildi.

İnce'yi, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı karşıladı İnce'yi, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı karşıladı

GÖRÜŞME YAKLAŞIK 30 DAKİKA SÜRDÜ

Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından Bahçeli, İnce ve beraberindeki heyeti araçlarına kadar uğurladı.

İnce, daha önce de bazı siyasi partileri ziyaret ederek raporları hakkında görüş alışverişinde bulunmuştu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...