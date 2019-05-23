CHP'li Muharrem İnce, geçen yılki cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Balıkesir'de yaptığı konuşmadaki sözleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle açılan davada, 20 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum oldu.



Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dava karara bağlandı. Taraf avukatlarının son beyanlarını alan Mahkeme Başkanı İlvan Çağlar Uysal, İnce'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 20 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından açılan davanın dilekçesinde İnce'nin, 28 Mayıs 2018'de Balıkesir'de düzenlediği mitingde, "Sen 2001'de partiyi kurarken icazet almaya Pensilvanya'ya gittin mi, gitmedin mi? Soru o, soru basit. Kiminle gittiğini de biliyorum. Cumhurbaşkanı seçildiğimde kiminle gittiğini açıklayacağım, günü ve saatiyle birlikte. Bana cevap ver" dediği belirtilmişti.



İnce'nin iddiasının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarına ağır bir saldırı mahiyetinde ve asılsız olduğu kaydedilen dilekçede, böyle bir iddianın dile getirilmesinin düşünce özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilemeyeceği ifade edilmişti.



Dilekçede, "FETÖ ile mücadele edenleri haksız ithamlarla itibarsızlaştırmak, hele hele FETÖ ile ilişkilendirmek bir FETÖ yöntemidir ve ancak FETÖ'nün örgütsel amaçlarına hizmet etmektedir" denilmiş, AK Parti'nin, Erdoğan'ın liderliğinde, sadece milletten icazet alarak kurulmuş bir siyasi parti olduğu kaydedilmişti.



Dilekçede, İnce'den bu gerekçelerle 100 bin lira manevi tazminat talep edilmişti.