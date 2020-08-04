Muharrem İnce parti mi kuruyor? Parti 2020 sonunda kurulacak iddiası

CHP'nin 2018'deki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı iddiası, siyasetin ana gündem başlıklarından biri oldu.

İnce’nin “Milletin yararına karar alırsam açıklarım” sözlerine rağmen tartışma bitmedi.

Son haberlere göre İnce, partisini yılbaşında kuracak.



Sözcü Gazetesi'nin Muharrem İnce’ye yakın isimlerle yaptığı görüşmeye dayandırdığı habere göre, İnce’nin CHP’den ayrılacağı ve daha önce siyasette yer almamış isimlerle yeni parti kuracağı belirtildi.

İnce’nin “Bu haliyle CHP umut olamıyor. İktidardan da muhalefetten de memnun değilim, birinci parti olma iddiasıyla yola çıkıyoruz. Korkunç bir ihtiyaç var” dediği iddia edildi.

İnce’nin “CHP’yi bölmek gibi bir amacım yok” ifadesini de kullandığı belirtiliyor.

Muharrem İnce’nin yeni parti için açıklamasını kadro kurmasının ardından yapması bekleniyor.

İnce'nin yakın çevresine “Partimizde uzman isimler olacak ve herkesi heyecanlandıracak” dediği de yine iddialar arasında.

