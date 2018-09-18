Ayhan Aslan adlı bir vatandaş, Muharrem İnce'nin 24 Haziran seçim sürecinde, 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel hakkındaki sözleriyle ilgili, İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na, ''terör örgütü propagandası'' ve ''tehdit'' suçları kapsamında, şikayette bulundu.
Savcılık, şikayetle ilgili dosya oluşturdu. Emniyet incelemesinde, söz konusu beyanın, Nevşehir mitinginde yapıldığı anlaşılınca, dosya yetkisizlik kararıyla Nevşehir'e gönderildi.
İncelemeyi Nevşehir Başsavcılığı yapacak; dava açılıp, açılmayacağına karar verecek.
Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini eleştirdiği bir konuşmasında, İsmail Metin Temel'in alkışlaması üzerine, Temel'e tepki göstermiş, "Cumhurbaşkanı olunca, onu emekli edeceğim, apoletlerini sökeceğim" demişti.
Muharrem İnce'ye ''apolet'' soruşturması
NTV HaberTürkiye
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkında savcılık soruşturma başlattı. Soruşturmanın konusu, seçim sürecinde yaşanan ''apolet'' tartışması.
Ayhan Aslan adlı bir vatandaş, Muharrem İnce'nin 24 Haziran seçim sürecinde, 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel hakkındaki sözleriyle ilgili, İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na, ''terör örgütü propagandası'' ve ''tehdit'' suçları kapsamında, şikayette bulundu.