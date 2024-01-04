“Mültecilere nefret söylemi” davasında tahliyelere itiraz

Sosyal medyada mültecilere yönelik nefret söylemleri içeren paylaşımlar yaptıkları suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan 10’u tutuklu 30 sanık, dün Ankara 7’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya başladı.



Mahkeme, ilk duruşmada tutuklu sanıkların tahliyesine, tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin ise kaldırılmasına karar verdi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, toplu halde, zincirleme şekilde, basın ve yayın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçlarından 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan 10 tutuklu sanığın tahliye edilmesine itiraz etti.