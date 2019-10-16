Münbiç’te gerçekleştirilen ve iki askerin şehit olduğu saldırıyı, Suriye rejimi gerçekleştirdi. Bilgiyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rejimin oraya top atışlarıyla olan bir netice. Buna karşı bizim yoğun atışlarımız oldu. Bunun karşılığında da bunun bedelini rejime çok ağır bir şekilde ödettik“ diye konuştu.



Erdoğan, Azerbaycan‘dan dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Münbiç'teki son gelişmeler hakkında bilgi verdi.



Cumhurbaşkanı şu ifadeleri kullandı: "Şu anda rejimin Münbiç'e çok ciddi bir baskısı var. Ama terör örgütü içeride. Onları boşaltarak değil. Boşaltıp da oraya girmiş olsa bizim de diyecek lafımız yok, 'Burayı gerçek sahiplerine teslim ettiler' diyebiliriz. Ama böyle bir şey yok. Yine YPG orada. Sadece etiket değişiyor. Münbiç'e rejimin girmesi benim için çok çok olumsuz değil. Niye? Sonunda bunların kendi topraklarıdır. Ama burada terör örgütlerinin kalmaması benim için önemli."



