Muş Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Muş Yerel Seçim Sonucu ve YSK ilçe ilçe Oy Sonuçları Son Dakika

Muş Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2024 Muş seçim sonuçları, Muş ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim sonuçları ve hangi ilçede hangi partinin adayı önde gibi Muş seçim gündemiyle ilgili tüm gelişmeler anlık ve canlı olarak secim.ntv.com.tr adresinden takip edilebilecek.

Saat 00:12 itibarıyla sonuçlar;



DEM PARTİ adayı SIRRI SÖYLEMEZ %39.92 oy oranı ile önde



AK PARTİ adayı FEYAT ASYA %24.44 ile ikinci sırada



YENİDEN REFAH adayı AZİZ SÜNE %11.64 sırada yer alıyor.



Muş İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

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Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından Muş YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.