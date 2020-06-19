Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan, LGS'ye girecek öğrencilere ''okunmuş karpuz'''

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal medya hesabından LGS'ye girecek öğrencilere seslendi. Arı, annelerin pirinç okuyarak zahmete girmemesini söylerek, ''Bizler okunmuş, bereketli, zihin açıcı, vitamin deposu ve enerji verici karpuzlarımızı öğrencilerimize dağıtmaya kararı aldık'' dedi.

ntv.com.tr 19.06.2020 - 10:34

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan, LGS'ye girecek öğrencilere ''okunmuş karpuz'''

Nevşehir Belediyesi yarın LGS'ye girecek öğrencilere karpuz ikramında bulunacağını açıkladı. 

Kararı Twitter hesabından duyuran Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, ''Annelerin LGS sınav sabahı pirince okuyarak zahmete girmemesi için bizler okunmuş, bereketli, zihin açıcı, vitamin deposu ve enerji verici karpuzlarımızı öğrencilerimize dağıtmaya kararı aldık'' dedi. 

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