Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan, LGS'ye girecek öğrencilere ''okunmuş karpuz'''

ntv.com.tr 19.06.2020 - 10:34
Nevşehir Belediyesi yarın LGS'ye girecek öğrencilere karpuz ikramında bulunacağını açıkladı.
Kararı Twitter hesabından duyuran Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, ''Annelerin LGS sınav sabahı pirince okuyarak zahmete girmemesi için bizler okunmuş, bereketli, zihin açıcı, vitamin deposu ve enerji verici karpuzlarımızı öğrencilerimize dağıtmaya kararı aldık'' dedi.
Annelerin LGS sınav sabahı pirince okuyarak zahmete girmemesi için bizler okunmuş, bereketli, zihin açıcı, vitamin deposu ve enerji verici karpuzlarımızı öğrencilerimize dağıtmaya kararı aldık✔️— Rasim ARI (@RasimAri50) June 18, 2020
Yarın 10-13 arası sınava gireceğiniz okulların önünden karpuzunuzu alın evlatlar😊 https://t.co/rvL1UJjAMI pic.twitter.com/cspooKqeGS