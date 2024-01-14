Nevşehir’de otomobil şarampole uçtu: 3 kişi yaralandı

Kaza gece saatlerinde Nevşehir-Ürgüp kara yolu İbrahim Paşa rampalarında meydana geldi.

Alkollü olduğu iddia edilen İsmet D. yönetimindeki otomobil aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle şarampole uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç içinde sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

İsmet D. ve araçta bulunan iki kişinin Kayseri’den Nevşehir’e eğlenmeye geldikleri ve bir gece kulübünde alkol aldıktan sonra tekrar Kayseri’ye gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.