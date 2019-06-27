Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında nöbet tutan askeri personelin, silahının kazara ateş alması sonucu yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, "Yaralı personel sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadesine yer verildi.
Nöbette silahı kazara ateş alan asker şehit oldu
Anadolu AjansıTürkiye
Hakkari'de nöbet tutan askerin, silahının kazara ateş alması sonucu şehit olduğu bildirildi.
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında nöbet tutan askeri personelin, silahının kazara ateş alması sonucu yaralandığı belirtildi.