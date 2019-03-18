NTV, Çanakkale Destanı'nın 104. yıldönümünde Anadolu Hamidiye Tabyası'nın öyküsünü 360 derecelik özel çekimle aktarıyor.
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanılmasında Nusret mayın gemisi ve boğaz çevresindeki tabyaların rolü sanal gerçeklik tekniğiyle birlikte farklı bir şekilde anlatılıyor.
Videoyu NTV YouTube kanalından izlemek için TIKLAYIN
NTV'nin 360 derece içeriklerini ntv.com.tr/360 adresinden takip edebilirsiniz.
360 DERECE NASIL İZLEYECEKSİNİZ?
Videoyu bilgisayarınızda, telefonunuzda, tabletinizde ve sanal gerçeklik gözlüğünüzle izleyebilirsiniz.