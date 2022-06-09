Oğlunun öğretmeni tarafından dövüldüğünü, evine gelen sosyal hizmetler görevlisinden öğrendi

Kocaeli'de makine bölümünde eğitim alan ve haftada bir gün okula giden 17 yaşındaki M.H.Y., öğretmeni tarafından tekme tokat dayak yedi.

Olay, geçtiğimiz günlerde İzmit Mesleki Eğitim Merkezi’nde meydana geldi.

Şiddet anları, sınıftaki başka bir öğrenci tarafından cep telefon kamerası ile kaydedildi.

M.H.Y.’nin ailesi ise şiddet olayını günler sonra evlerine gelen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlisinden öğrendi.

Şiddet görüntüsünü izleyen aile, neye uğradıklarını şaşırdı. Baba Ahmet Yilman (57), konunun takipçisi olacaklarını söyleyerek, öğretmenin ceza almasını istedi.



"ÇOCUĞUMUZ BİZE BİR ŞEY SÖYLEMEDİ"

Geçtiğimiz pazartesi günü M.H.Y.’nin eve moralsiz geldiğini söyleyen Yilman, "Akşam saatlerinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden bir bayan geldi. M.H.’yi sordu, şu anda yanımızda olmadığını söyledik. Konuyu sorduğumuzda, ’Öğretmeni tarafından darp edilmiş, sizin haberiniz yok mu?’ dedi. Bizde haberimizin olmadığını söyledik. Çocuğumuz bize bir şey söylemedi. Olay mayıs ayında olmuş" dedi.

Görevli personelin, ’Yarın gelin, bunu halledelim. Siz takip etmezseniz, biz takip edeceğiz’ dediğini belirten Yilman, "Bende sabah hanım ve büyük oğlumu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne gönderdim. Onları İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yönlendirdiler. Müdüre her şeyi anlatmışlar, kendisi isyan etmiş. ’Böyle bir şey olamaz, ne yapmaya çalışıyor? Bu çocuk ne yaptı ki ona böyle oldu?’ demiş" diye konuştu.

Tepkili baba sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu şekilde meydan dayağı atılmaz. Oğlum pazartesi günü okula gittiğinde videoyu çeken çocuk, ’Ben, öğretmen seni döverken videoyu çektim’ demiş. Oğlumda videoyu kendisine göndermesini istemiş, çocuk da göndermiş. Yengesi de videoyu yakaladı, oğlum bakarken görmüş. İş böyle ortaya çıktı."



"PSİKOLOJİSİNİ DÜŞÜNEBİLİYOR MUSUNUZ?"

Üzgün olduğunu ifade eden baba Ahmet Yilman, "Canım çok yandı. Ne demek 17 yaşındaki bir delikanlıyı arkadaşlarının yanında evire çevire dövmek? Bunun psikolojisini düşünebiliyor musunuz? Onun için bu işin peşinden sonuna kadar gideceğim" diye konuştu.



"'DERSİ NİYE KAYNATIYORSUNUZ' DİYEREK VURMUŞ"

Şiddet olayının sebebine değinen Yilman, "Oğlumun anlattığına göre; arkasında oturan arkadaşı ’Saat kaç?’ diye sormuş. O da saati söylemiş. Öğretmen de ikisi arasında diyalogu görmüş ve ’Dersi niye kaynatıyorsunuz?’ demiş, argo kelime kullanmış. Ardından omzunu ezmiş. Oğlum da, ’Hocam al elini, canımı yaktın’ deyince, ’Yakarım’ deyip başka argo kelimeler kullanmış. Bu kez çocuk yerine oturmuş, arkadan gelip ensesinden tutmuş. Şiddet uygulamış. Konuşmalarda da ’Dayak nasıl atılır’ diyerek vuruyor" şeklinde konuştu.



"BEN OĞLUMU DAYAK YEMEYE Mİ GÖNDERİYORUM?"

Şiddet anlarını izleyen eşinin fenalık geçirdiğini anlatan Yilman, sözlerine şöyle devam etti:

"O videoyu izleyince annesi bayıldı. ’Bu nasıl dayak? Ben oğlumu dayak yemeye mi gönderiyorum’ dedi. Varsa bir suçu biz buradayız, bize söyleyeceksin. Ya da disipline vereceksin, sen vuramazsın. Öğretmensin, çocuk bir yanlış yapmıştır, sana saygısızlık yapmıştır, atarsın iki tokat olay biter. Ama bu meydan dayağına giriyor. Sınıfta kaç kişi var, hepsi gülüyor. Şimdiki nesil böyle. Arkadaşları dayak yiyor, diğerleri gülüyor"



"BİZ EVDE EĞİTİYORUZ, ORADA DARP EDİLİYOR"



Konunun takipçisi olacağını ifade eden Yilman, "Bu bir ceza alacak, bu yanına kar kalmayacak. Bu çocukları okula gönderiyoruz. Çocuklar korkuyor, korkmasın. Ailesine anında bildirsin. Gereği zamanında yapılsın. ’Oğlum aman öğretmenlerine karşı çıkma’ Onları üzme, dersi dinle, kaynatma’ diyerek nasihat ediyoruz. Biz evde eğitiyoruz, orada darp ediliyor" ifadelerini kullandı.