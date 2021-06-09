Denizli'de midibüs devrildi: 25 yaralı

Özhan Aktaş idaresindeki 06 L 2746 plakalı midibüs, Denizli-Muğla kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.



Olay yerine ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada yan yatan midibüsten kendi imkanlarıyla çıkan 25 kişiye ilk müdahale sağlık ekiplerince yapıldı.



Yaralanan sürücü Aktaş ile 2'si görevli, 22'si 15 ila 20 yaşlarında olan 24 kişi, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.



Yolcuların, gezi amacıyla Bodrum'a gitmek üzere Ankara'dan yola çıktıkları öğrenildi.



Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) ait olduğu belirtilen midibüsün içinde bulunan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.



Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik akışı daha sonra midibüsün vinç yardımıyla kaldırılmasıyla normale döndü.



Bölgeye gelen Vali Ali Fuat Atik ile İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız yetkililerden bilgi aldı.